Polícia realiza buscas por detentos que fugiram da delegacia de Xinguara, sudeste do Pará

As investigações apontam que dois dos detentos estavam custodiados pelo sistema penitenciário, mas foram a delegacia passar por audiência no forum. Até o momento, apenas um detento foi encontrado.

A Polícia Civil realiza buscas para recapturar os sete presos que escaparam na madrugada do último domingo (20) da delegacia de Xinguara, sudeste do estado. Segundo a Polícia, os detentos serraram as grades das celas para escaparem.

(Foto:Reprodução) – Fuga foi registrada no domingo (20). Detentos serraram as grades das celas para escaparem.

