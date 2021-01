Helder proíbe entrada de embarcações com passageiros vindas do Amazonas

Comunicado foi feito na noite desta quarta-feira (13). | – (Foto: Bruno Cecim/Agência Pará)

Medida tem como objetivo conter o contágio do novo coronavírus no Pará.

Ogovernador Helder Barbalho anunciou, na noite desta quarta-feira (13), que irá assinar um decreto proibindo a circulação de embarcações com passageiros vindo do Amazonas com destino ao Pará.

A medida tem como objetivo conter o contágio do novo coronavírus.

“Nós estamos publicando um decreto estadual no dia de amanhã, proibindo a circulação de embarcações com passageiros vindo do estado vizinho do Amazonas. Isso é uma medida preventiva e fundamental para que possamos evitar a ampliação do contágio dentro do estado do Pará e, consequentemente, os problemas em saúde em face à pandemia do coronavírus”, disse.

O governador detalhou ainda que a ação irá contar com o monitoramento da Polícia Militar para garantir o cumprimento do decreto. “Informo a todos que, a partir de amanhã, as nossas fronteiras estarão fechadas para o estado do Amazonas com monitoramento da Polícia Militar do Estado, com embarcações e aeronaves, para que possamos fazer cumprir essa medida preventiva de restrição para proteger a nossa população”.

Veja abaixo:

Boa noite, pessoal. Venho informar que amanhã vamos publicar um decreto proibindo a circulação de embarcações com passageiros entre o Pará e o Amazonas. Esta é uma medida preventiva para conter o contágio do coronavírus no nosso Estado.

#ParáContraoCoronaVírus. pic.twitter.com/yGpUXBMoaS — Helder Barbalho (@helderbarbalho) January 13, 2021

Estado vizinho enfrenta novo pico da Covid-19

O Amazonas tem tido dificuldades para conter o avanço do novo coronavírus com o aumento de novos casos e mortes.

A situação está difícil até para comprar cilindros de oxigênio, uma vez que os fornecedores atuais não estariam mais dando conta de atender a demanda crescente após a recente ampliação de leitos para pacientes diagnosticados com a Covid-19.

Na capital Manaus, a prefeitura anunciou que não irá liberar as escolas municipais para a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será aplicado neste domingo (17).

Por:Fernanda Palheta

