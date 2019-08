Celpa abre mais de 500 vagas em cursos profissionalizantes no interior do Pará

Fachada Celpa Belém Pará — Foto: Reprodução/TV Liberal

A ação faz parte do Projeto Energia Profissional e as fichas de pré-inscrição deverão ser entregues até o dia 23 de agosto

As Centrais Elétricas do Pará (Celpa) abriram nesta quinta-feira (8) as pré-inscrições para os cursos do Projeto Energia Profissional. São ofertadas mais de 500 vagas para os municípios de Ponta de Pedras, Bragança, Magalhães Barata, São Miguel do Guamá, Marabá, Pau D’arco, Itaituba, Santarém, Parauapebas e Altamira.

O programa Energia Profissional oferece cursos de módulo profissionalizante como informática básica, mecânico de motores de popa; design de sobrancelha; assistente administrativo e costureiro industrial, entre outros.

Os clientes interessados em participar de um dos cursos profissionalizantes deve procurar um dos locais de atendimento ou acessar o site da Celpa, baixar e preencher o formulário de inscrição. Em seguida, encaminhá-lo até o dia 28 de agosto para o email sustentabilidade@celpa.com.br. O preenchimento das vagas acontece durante as Caravanas de Negociação, nos municípios contemplados.

As aulas iniciam em setembro, após o preenchimento de vagas. Os cursos serão realizados através das instituições de ensino Senai, Senac e Instituto Mix. Já nas localidades onde não há essa opção de parceria, um acordo será feito com as prefeituras para ceder um espaço adequado e melhor atender a população.

Veja os locais onde o cliente pode realizar a pré-inscrição para o programa Energia Profissional

MAGALHÃES BARATA

Local: Praça Paulino Freire (Rua Lauro Sodré, Magalhães Barata – PA

Hora: 8h às 12h e 14h às 17h

BRAGANÇA

Local: Praça Da Bandeira (Av. Nazareno Ferreira)

Hora: 8h às 12h 14h às 17h

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

Local: Praça Peixoto (Tv. Porfírio Lima)

Hora: 8h às 12h 14h às 17h.

PAU D’ARCO

Local: CRAS (Av. Maria de Sá s/n)

Hora: 8h30 às 16h30.

MARABÁ

Local: Praça São Felix de Valois – Velha Marabá

Hora: 8h às 17h30.

PONTA DE PEDRAS

local: Praça Matriz

Hora: 8h30 às 12h e 13h às 16h30.

ITAITUBA

Local: Praça do Congresso (Av. Nova de Santana s/n)

Hora: 8h30 às 12h e 14h às 17h.

SANTARÉM

Local: agência de atendimento da Celpa.

Hora: 8h às 17h.

Por G1 PA — Belém

