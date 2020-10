Policiais destroem plantação de 3 mil pés de maconha em Marapanim, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O cultivo foi descoberto na localidade do Areal. Os criminosos cavaram um poço para garantir a umidade do solo mesmo na estiagem.

A polícia encontrou uma plantação de maconha nesta terça-feira (29) em uma área entre os municípios de Terra Alta e Marapanin, no nordeste do estado.

