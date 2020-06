Acusado por tráfico é preso e tenta subornar a polícia

Além dos entorpecentes, a polícia encontrou dinheiro, relógio, celular e uma pulseira com o suspeito (Foto:Via WhatsApp)

Um homem acusado de tráfico de drogas foi preso em Parauapebas, na noite do último sábado (27), após ser pego com entorpecentes no bairro Rio Verde. Ao ser detido, o suspeito, identificado como Adiel Augusto Ferreira Moreira, de 20 anos, ainda tentou subornar os policiais, mas foi preso em flagrante e encaminhado para a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

De acordo com a PM, Adiel foi surpreendido por policiais da Ronda Ostensiva com Apoio de Motos (Rocam) na rua Tocantins com a avenida Liberdade. Ele foi abordado ao ter atitude suspeita ao avistar a polícia. Durante a revista, a PM encontrou com o acusado quatro petecas de crack e uma peteca de maconha. Uma quantia de R$ 150 também foi encontrada com o homem, além de um celular, uma pulseira e um relógio.

Tudo foi apreendido e encaminhado às autoridades. Adiel, agora, está à disposição da justiça.

