Policiais fecham cassino clandestino, apreendem pacotes de cigarros e R$ 7 mil em Itauba no Mato Groso

Investigadores da Polícia Civil e policiais militares fecharam um “cassino” durante operação ‘Cidade Mais Segura’, no bairro Cidade Alta, em Itaúba (104 quilômetros de Sinop), neste final de semana. O proprietário do local foi preso. Além disso, foram apreendidos cerca de 200 maços de cigarros contrabandeados, máquina de jogos do bicho e R$ 7 mil.

De acordo com uma investigadora, o local já havia recebido diversas denúncias e estava sendo monitorado. No último sábado, fizeram a operação e apreenderam o material que incentivava jogos de azar. “Durante a operação duas pessoas foram detidas por direção perigosa e desacato. Uma terceira também precisou ser detida por embriaguez ao volante”.

O proprietário do estabelecimento foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil e deve responder por venda de produto contrabandeado, explorar jogos de azar e jogo do bicho. Ele já passou por audiência de custódia, pagou fiança (valor não informado) arbitrada pelo juiz e foi liberado.

Fonte:Só Notícias/Cleber Romero (foto: assessoria)

