Policiais militares e bombeiros têm reajuste salarial sancionado

Polícia Militar do Pará (Foto:Marco Santos / Arquivo Agência Pará)

O reajuste entra em vigor a partir deste mês de abril, diz Seplad

Oficiais, praças e praças especiais em atividade da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar devem ter um reajuste no salário de 4,5% a partir de abril. É o que garante a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad). O pedido foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), sancionado pelo Governo estadual e publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), desta sexta-feira (17).

O reajuste abrange PMs e bombeiros que estão na ativa e também inativos, assim como seus pensionistas, conforme as regras e cálculos dos benefícios previdenciários.

Os beneficiados devem receber em abril com o valor retroativo referente ao mês de março, conforme a publicação no DOE.

Por:Redação Integrada com informações da Agência Pará

