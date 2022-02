Policiais prendem caminhoneiro acusado de tentar atirar por 3 vezes na ex-mulher em Sinop

Os policiais da delegacia de Defesa da Mulher, Criança e Adolescente cumpriram o mandado de prisão contra um homem, de 61 anos, acusado de tentativa de feminicídio, no final de dezembro passado. Ele foi preso e encaminhado ao presídio Ferrugem.

Conforme o delegado da Polícia Civil, Pablo Bonifácio Carneiro, o suspeito foi acusado de violência pela ex-companheira em diversos momentos durante o relacionamento. “É uma história que o caso se repete, só muda os atores. A vítima com mais de 20 anos de relacionamento, relatou que já havia sido agredida por diversas vezes, ameaçada, sofria violência psicológica, patrimonial e todo o tipo de violência praticado por esse suspeito”. (A informação é do Portal Só Notícias/Kelvin Ramirez )

O delegado detalhou ainda, que a mulher rompeu com o relacionamento no final do ano, mas manteve contato com o suspeito, onde o mesmo tentou tirar sua vida por duas vezes. “Ele já havia tentado contra a vida dela com uma faca, mas ela conseguiu fugir e no dia 26 de dezembro ele novamente a chama para uma conversa, tenta reatar o relacionamento. Nessa vez ele estava em posse de uma arma de fogo, calibre 38 e no momento da discussão puxou o revólver na cabeça dela três vezes e por sorte essa arma falhou e ela conseguiu fugir”, explicou.

A vítima procurou a delegacia especializada e denunciou o homem que, ontem à tarde, foi preso. “Ele é caminhoneiro e estava fora da cidade. Quando tomamos conhecimento que ele tinha retornado para o município de Sinop a equipe fez monitoramento durante todo o dia e conseguiu capturar esse suspeito na tarde de ontem. Ele estava na casa dele, a equipe de investigação montou uma estratégia para atrair ele para fora da residência, quando ele saiu da casa os policiais deram voz de prisão para ele”.

Pablo ainda reforçou a importância da denúncia e que casos como esse podem influenciar mais mulheres a procurarem a polícia. “Fazemos questão de trazer esse caso a público para orientar as vítimas que estão sofrendo esse tipo de violência em procurar a polícia, onde só aqui que a gente vai conseguir cessar essa violência. As medidas protetivas aqui em Sinop elas são deferidas com a maior agilidade do Estado, tem casos que até em três horas a juíza já está fazendo o deferimento dessas medidas”, finalizou.

Jornal Folha do Progresso em 09/02/2022/06:25:28

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...