FAB intercepta avião que invadiu espaço aéreo brasileiro no Amazonas — Foto: Divulgação/FAB

Militares deram tiros de advertência, mas foram ignorados pelos ocupantes do Cessna 210, sem matrícula; suspeitos fizeram um pouso de emergência e atearam fogo na aeronave.

A Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou na tarde desta quinta-feira uma aeronave que invadiu o espaço aéreo brasileiro no município amazonense de Humaitá, próximo à fronteira do país com o Peru. Os ocupantes do Cessna 210, sem matrícula, ignoraram as ordens dadas pelos militares e fizeram um pouso de emergência. Em seguida, eles atearam fogo no avião e fugiram às pressas do local.

De acordo com a FAB, a aeronave invadiu de forma clandestina o espaço aéreo brasileiro e foi identificada pelo radar do Sistema de Defesa Aérea Brasileiro (Sisdabra), por volta das 16h. Em seguida, o avião invasor foi perseguido por caças A-29 Super Tucano.

Os militares chegaram a executar medidas de policiamento do espaço aéreo e ordenar a mudança de rota. Também foram dados tiros de aviso. No entanto, a aeronave invasora, sem plano de voo, ignorou as ordens e não demonstrou “qualquer intenção de colaborar”.

“Demonstrando total desprezo pela lei, pouco antes de ser avisado que seria abatido, os criminosos adotaram manobras desesperadas com a aeronave e realizaram um pouso forçado nas proximidades de Humaitá (AM). Em solo, em razão de apagar rastros, incendiaram o avião e fugiram às pressas”, informou a FAB, em nota.

A força acrescentou que já conseguiu obter “informações importantes sobre a aeronave” invasora. O Major-Brigadeiro do Ar João Campos Ferreira Filho, Chefe do Estado-Maior Conjunto do Comando de Operações Aeroespaciais (Comae), destacou por meio da assessoria de imprensa que a missão foi eficaz e demonstra a habilidade dos militares da FAB em receber e interpretar dados.

Fonte: O Globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/2024/12:12:11

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...