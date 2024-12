Policial é baleado ao entrar em confronto com cerca de 20 homens armados durante fiscalização ambiental em MT

O militar foi socorrido e levado para a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Guariba — Foto: Reprodução

Equipes do Instituto de Defesa Agropecuária foram atacadas por suspeitos armados após apreenderem um caminhão durante fiscalizações, em Colniza.

Um policial militar de 44 anos foi baleado enquanto fornecia apoio a uma fiscalização ambiental do Instituto de Defesa Agropecuária (Indea-MT), no Distrito de Guariba, em Colniza, a 1.065 km de Cuiabá, nessa sexta-feira (6).

Conforme o boletim de ocorrência, equipes do Indea foram atacadas por suspeitos armados após apreenderem um caminhão durante fiscalizações na região do distrito. Com isso, a Polícia Militar foi acionada para fornecer ajuda no conflito.

De acordo com o Instituto de Defesa, o caminhão estava carregado com toras de madeira. Porém, ao ser questionado, o motorista, de 27 anos, afirmou não ter a documentação que comprovasse a origem do material.

Diante da situação, a carga foi apreendida e o motorista encaminhado à Delegacia Especializada de Meio Ambiente (Dema) da cidade. Em seguida, um grupo, com 20 homens armados, chegou ao local e iniciou uma troca de tiros, enquanto roubava o caminhão apreendido. Durante o confronto, o policial foi atingido na cabeça, no braço e no abdômen.

O militar foi socorrido e levado para a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Guariba, onde recebeu os primeiros socorros, foi estabilizado e, em seguida, transferido para um hospital em Colniza. O estado de saúde dele não foi divulgado até a publicação desta reportagem.

Após a troca de tiros, os suspeitos ameaçaram o responsável pelo controle de uma balsa e o forçaram a atravessar um rio da região para ajudá-los na fuga. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

O caso é investigado.

Fonte: g1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/12/2024/15:37:01

