Polícia apreende nove escavadeiras usadas para garimpo ilegal em propriedade rural de MT

Os maquinários estavam funcionando em diferentes pontos, incluindo regiões próximas às margens do Rio Sararé.

Nove escavadeiras utilizadas para garimpo ilegal foram apreendidas pela Polícia Civil, em uma propriedade rural de Vila Bela da Santíssima Trindade, a 562 km de Cuiabá, nesse sábado (7).

Segundo o delegado regional de Pontes e Lacerda, João Paulo Bertê, a princípio, a polícia recebeu uma denúncia anônima indicando a prática ilegal de garimpo na propriedade. Uma equipe foi até a fazenda, constatou a atividade e quatro escavadeiras foram apreendidas.

Na ocasião, os maquinários estavam funcionando em diferentes pontos, incluindo regiões próximas às margens do Rio Sararé, evidenciando danos ambientais provocados pela prática.

Em continuidade às investigações, as equipes retornaram à propriedade no sábado para acompanhar a perícia técnica na região, quando encontraram mais nove escavadeiras funcionando. No local também havia um caminhão carregado com vários contêineres de óleo diesel e uma caminhonete.

Segundo a polícia, com a chegada da equipe, os operadores dos maquinários e o motorista do caminhão fugiram pela mata. As escavadeiras foram apreendidas e serão destinadas ao município, e o combustível será destinado aos Conselhos Comunitários de Segurança (Conseg’s).

A Polícia Civil segue investigando o caso.

