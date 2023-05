Saiba quem são os 18 suspeitos mortos durante caçada a grupo que aterrorizou Confresa (MT)

Danilo Ricardo, Eduardo Batista, Célio Carlos, Raul Yuri, Julimar Viana e José Cláudio — Foto: Reprodução

A operação foi considerada a maior do país com a participação de mais de 300 policiais de cinco estados. O g1 teve acesso a um documento com as identidades dos mortos.

Finalizada nesta quinta-feira (18), a caçada da operação Canguçu resultou na morte de 18 criminosos suspeitos de atacar a cidade de Confresta (MT) e prisão de outros cinco homens. O g1 teve acesso a um documento com as identidades dos mortos. Os homens eram naturais dos estados de SP, MA, PE, GO, BA, PA e tinham idades entre 27 e 62 anos.

Foram 39 dias de buscas ao grupo criminoso que tentou assaltar uma transportadora de valores e fugiu para a zona rural do Tocantins. A ação policial, considerada uma das maiores do tipo no país, contou com mais de 300 policias de cinco estados.

As mortes aconteceram em diferentes localidades na zona rural de pelo menos quatro cidades na região oeste do Tocantins. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os corpos de todos foram entregues aos parentes.

Veja abaixo a relação dos suspeitos que morreram em confrontos com policiais:

Danilo Ricardo Ferreira – 46 anos, morto no dia 10 de abril, natural de São Paulo (SP)

Raul Yuri de Jesus Rodrigues – 29 anos, morto no dia 12 de abril, natural de Diadema (SP)

Eduardo Batista Campos – 32 anos, morto no dia 19 de abril, natural de Imperatriz (MA)

Julimar Viana de Deus – 35 anos, morto no dia 19 de abril, natural de Imperatriz (MA)

Célio Carlos Monteiro – 62 anos, morto no dia 19 de abril, natural de Avaré (SP)

José Cláudio dos Santos Braz – 37 anos, morto no dia 19 de abril, natural de Serra Talhada (PE)

Matheus Fernandes Alves – 27 anos, morto no dia 22 de abril, natural de Goiânia (GO)

Jonathan Camilo Melo de Sousa – 34 anos, morto no dia 27 de abril, natural de São Paulo (SP)

Airton Magalhães Marques – 27 anos, morto no dia 29 de abril, natural de Salvador (BA)

Luiz Gustavo Pereira dos Santos – 35 anos, morto no dia 1º de maio, natural de São Paulo (SP)

Rafael Ferreira Pinto – 34 anos, morto no dia 1º de maio, natural de Osasco (SP)

Ericson Lopes de Abreu – 31 anos, morto no dia 1º de maio, natural de Guarulhos (SP)

Luis Silva – 46 anos, morto no dia 1º de maio, natural de São Miguel Arcanjo (SP)

Gilvan Moraes da Silva – 45 anos, morto no dia 2 de maio, natural de Marabá (PA)

Robson Moura dos Santos – 33 anos, morto no dia 2 de maio, natural de Jacundá (PA)

Ronildo Alves dos Santos – 41 anos, morto no dia 8 de maio, natural de São Paulo (SP)

Ricardo Aparecido da Silva – 39 anos, morto no dia 10 de maio, natural de Nova Odessa (SP)

Janiel Ferreira Araújo – 43 anos, morto no dia 13 de maio, natural de Marabá (PA)

Além dos mortos na operação, cinco suspeitos foram presos, dois foram capturados pela Polícia Militar na área do cerco e os outros três, que teriam ajudado na logística do crime, foram presos em Redenção (PA) e em Araguaína (TO) pela Polícia Civil de Mato Grosso.

O g1 teve acesso à audiência de custódia de um deles, apontado como principal articulador logístico. Ele foi questionado sobre como aconteceu a prisão e se teve os direitos constitucionais respeitados. O juiz não fez perguntas sobre o crime que é investigado, mas o suspeito respondeu sobre suas atividades e disse que trabalhava em garimpo ilegal em Cumaru do Norte (PA).

