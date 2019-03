Policial flagrado se masturbando em frente à escola em Vitória é preso no ES

Ele se apresentou no Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Colatina, no Noroeste do estado. Informação foi confirmada pela Polícia Militar.

policial militar que foi flagrado se masturbando dentro de um carro em frente a uma escola particular de Vitória, no dia 17 de maio, foi preso no dia 25 de maio. A informação foi confirmada pela Polícia Civil nesta segunda-feira (28). Rodrigo Oliveira é acusado de abusar sexualmente de uma menina de 11 anos em Colatina. A defesa dele não foi encontrada pelo G1.

O militar se apresentou no Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo e foi encaminhado ao Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, em Maruípe, Vitória.

O vídeo que mostra Rodrigo se masturbando foi feito pela mãe de um aluno, que ficou revoltada com a situação e denunciou o policial, registrando boletim de ocorrência, no 6º DP em Jardim Camburi.

A Polícia Militar abriu processo administrativo para julgar a conduta do militar, que foi afastado no dia 18 de maio. A pena máxima em caso de condenação é a expulsão.

Caso

A mãe de um aluno, que registrou a situação, contou como foi o ocorrido e disse que ficou revoltada com a atitude do homem.

“Ele destravou o carro, que estava do lado que eu estava encostada, entrou no carro, abaixou os vidros, pegou um jornal e começou a ler e perguntou se eu trabalhava ali perto. Eu respondi que não e não dei mais assunto. Foi quando eu ouvi tipo um som raspando a garganta, para chamar a atenção. E eu percebi que o que ele estava fazendo. Ele estava com o órgão genital para fora, se masturbando”, disse.

A mulher também tirou a foto da placa do carro e registrou um boletim de ocorrência.

“Passou na minha cabeça que ele pudesse estar fazendo uma criança passar por uma situação constrangedora e que está calada. A minha vontade naquele momento era fazer barraco. Gritar, partir para cima dele, bater nele, mas graças a Deus consegui manter a frieza. Eu falei que eu preciso provar isso. Eu puxei a câmera e comecei a fotografar ele. Ele viu que eu estava fotografando, ele acelerou o carro e saiu”, completou.

A escola fica a poucos metros de uma delegacia e uma unidade da guarda municipal. As fotos tiradas pela mãe do aluno rapidamente circularam pelas redes sociais.

