Fã de MC Carol diz que foi abusada por dançarino: ‘Estupro de roupa’

Uma estudante de 23 anos relatou em seu Facebook que foi abusada durante o show da MC Carol no Festival XXXbórnival, em São Paulo, no sábado (26).

De acordo com o UOL, a garota contou que foi convidada para subir ao palco, mas que “o que aconteceu ali foi um estupro de roupa, em cima de um palco, muito provavelmente filmado e fotografado.”

Segundo a estudante, o abuso aconteceu enquanto MC Carol cantava “Bateu uma Onda”, e os dançarinos usavam fantasias de macaco: “A partir do momento em que pisei no palco, esse macaco que me puxou começou a ser extremamente bruto comigo, me agarrou e até me arranhou de tanta força que ele usou para me segurar. E força pra que? Pra me colocar em posições sexuais mais esdrúxulas do mundo; de perna aberta, no colo dele, com a bunda virada pra ele…”.

“Eu gritava ‘não’ para o cara, repetia incessantemente ‘não não não’ e nada, [ele] só me machucava mais. A própria MC Carol falou ‘ei, se a mina não quer deixa ela’, mas nada aconteceu”, continuou.

Após o relato da estudante, MC Carol se pronunciou em seu Facebook pedindo desculpas à garota e informando que o assistente de palco está afastado até que a situação seja resolvida. Leia:

´´Entao pessoal, sexta fiz 2 shows e fui pernoitada para SP ontem, fiz o show por volta das 4h da manhã, vamos direito para o aeroporto e cheguei em casa hoje exausta, final da tarde, meu produtor me avisou de uma reclamação no email sobre um dos dançarinos e eu fiquei de resolver amanha cedo, de entrar em contato com a menina e passar os dados dele, para um possível B.O

Ontem no show eu chamei 2 pessoas para dançar com meus dançarino, como sempre faço em todos os shows e aí subiu um monte de gente, eu pedi pra ficar só 3, pedi pra ficar só quem quisesse dançar com os dançarinos.

Eae eu tava prestando atenção em um dançarino e quando olhei pro outro, vi que a menina estava querendo descer e que tinha outra querendo dançar e falei a frase “Ela quer descer, deixa descer”, e a outra começou a dançar pediu pro dançarino ficar deitado e foi assim que eles dançaram.

As vezes eu quero que os meninos se retirem, e eles tem uma certa dificuldade para me escutar e me ver, por causa do suor, a máscara do macaco tem pelos e é mega quente. Todo show eu tenho que ir até eles, em algumas mscs balançalos para se retirar, para tomar uma agua e dar uma respirada.

E foi o que aconteceu ontem, eu vi que ele não estava vendo, eu conheço meu dançarino a uns 10 anos eu nunca vi ele abusando de ninguem, tbm nao estou falando que a menina está errada ou mentindo, eu no lugar dela se eu me sentisse abusada eu procuraria a policia imediatamente.

Ele foi afastado, até resolver essa situação. Agr eu acho que tem mt gente se aproveitando dessa situação, ficar na internet falando do meu feminismo, me atacando me xingando nao resolve e eu vou bloquiar que está se aproveitando da situação, assim como eu nao admito desrespeito de macho escroto, eu nao vou admitir de NINGUEM. Eu nao admito falarem do meu feminismo, assim como eu nao admito machismo, machistas, abusadores etc…

Agora as pessoas que gostam de mim e acreditam em mim, e a menina, peço desculpas por esta exausta e nao ter escrito mais cedo.

Por favor peço que a menina entre em contato pelo email mccaroldeniteroioficiall@gmail.com, para que a gente passe os dados dele´´.

