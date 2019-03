Idoso tem infarto fulminante e morre em quarto de motel em Rio Branco

(Foto: Quésia Melo/G1)- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a ocorrência, mas o homem morreu antes de receber socorro.

Um idoso de 67 anos morreu, no início da tarde desta segunda-feira (28), em um quarto do motel Caribe, na Estrada Jarbas Passarinho, no bairro Apolônio Sales, em Rio Branco.

O homem morreu de infarto fulminante no coração. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender aocorrência, mas o idoso morreu antes de receber socorro.

O G1 tentou por diversas vezes falar com a gerência do motel, mas, até a publicação desta reportagem, não obteve retorno.

Ainda não se sabe o que teria causado o infarto do idoso. Ao G1, uma testemunha, que preferiu não ser identificada, disse que o homem foi achado no local enrolado em uma toalha e que estaria saindo do banheiro.

A testemunha relatou ainda que a direção do motel confirmou que o idoso estava na companhia de uma jovem que saiu do local. Há a suspeita de que o homem já sofria de problemas cardíacos.

Por Quésia Melo, G1 AC, Rio Branco

