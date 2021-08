Policial militar é estuprado por travesti em Minas Gerais

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por pessoas que passavam pela avenida Afonso Pena, cruzamento com avenida Getúlio Vargas, comunicando que havia um homem com a ânus sangrando e correndo pela rua gritando. O PM informou aos policiais que teria contratado o serviço da travesti e que pagaria R$ 30.

Segundo informações do portal breaking, o soldado da Polícia Militar de Minas Gerais, David Lincoln , foi estuprado no último dia 21 por uma travesti conhecida como Thais, após contratar os serviços da mesma, na avenida Afonso Pena, local de ponto de prostituição de travestis, em Belo Horizonte.

You May Also Like