Motorista é flagrado na BR-163 com documentos falsos de carregamento de madeira, em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a PRF, equipes estavam fazendo abordagens de rotina quando pararam o caminhão, ao qual estavam atrelados dois semirreboques transportando cerca de 37m³ de madeira do tipo Maçaranduba.

Um motorista de caminhão foi levado à delegacia após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) constatar documentação falsa da carga de madeira, em Santarém, no oeste do Pará. O flagrante aconteceu na Rodovia Federal BR-163 na noite de quarta-feira (5).

You May Also Like