Manu Bahtidão recebe título Honorífico de Cidadã do Pará na Alepa

Foto: Reprodução | Em sua fala, Manu agradeceu emocionada pela homenagem e destacou a importância de sua conexão com o Pará, que considera sua segunda casa.

A cantora Manu Bahtidão foi agraciada com o Título Honorífico de Cidadã do Pará, em uma cerimônia realizada nesta tarde na Assembleia Legislativa do Estado (Alepa). O reconhecimento, concedido pelo Poder Legislativo, é uma homenagem aos serviços prestados pela artista à música e à cultura do Pará, onde construiu uma carreira sólida e se tornou um fenômeno nacional e internacional.

Natural de Alagoas, Manu encontrou no Pará seu palco principal e no Tecnomelody, ritmo que conquistou o coração dos paraenses, sua principal marca. Sua música, que mistura o brega e a música eletrônica, tem atraído multidões por onde passa, consolidando a cantora como um ícone do cenário musical do estado.

Recentemente, Manu Bahtidão foi vencedora do Prêmio Multishow na categoria “Brega do Ano”, reconhecimento que reforça sua importância no panorama musical nacional. Sua ascensão ao estrelato, aliada à paixão do público paraense, fez com que ela se tornasse uma das artistas mais amadas e admiradas da região.

Em sua fala, Manu agradeceu emocionada pela homenagem e destacou a importância de sua conexão com o Pará, que considera sua segunda casa. “É uma honra receber esse título, que representa todo o carinho e apoio que o Pará sempre me deu. Tenho muito orgulho de ser reconhecida como uma paraense de coração”, disse a cantora.

A cerimônia contou com a presença de autoridades e fãs, que lotaram as dependências da Alepa para celebrar esse momento histórico. Com o Título Honorífico, Manu Bahtidão, agora oficialmente cidadã paraense, reafirma seu compromisso com a cultura e arte do estado, continuando a levar o nome do Pará para os palcos do Brasil e do mundo.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/12/2024/10:44:55

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...