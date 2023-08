Policial Militar é procurado por suspeita de abusar sexualmente de crianças

(Foto: Divulgação / Metrópoles) – Caso alguém possua qualquer informação sobre o paradeiro de Roberto Emídio Pereira, é fundamental comunicar à Polícia Civil, podendo entrar em contato pelo telefone 197, com garantia de anonimato.

As autoridades da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) estão em busca de Roberto Emídio Pereira, um policial militar da reserva de Minas Gerais, acusado de abusar sexualmente de três menores de idade pertencentes à mesma família. Roberto reside em Uberlândia (MG) e está foragido desde que tomou conhecimento de que um mandado de prisão foi expedido contra ele pelo Poder Judiciário.

Segundo informações apuradas, Roberto era amigo próximo dos familiares das vítimas. As vítimas têm idades de 10, 14 e 17 anos. De acordo com a investigação, o policial, conhecido pelas vítimas como “tio”, teria cometido os estupros ao longo de sete anos. O último episódio ocorreu durante uma viagem da família a Caldas Novas (GO). Na ocasião, Roberto abusou sexualmente do jovem mais novo, com apenas 10 anos de idade.

Após o crime, a coragem da criança possibilitou que ela relatasse o ocorrido aos pais, que registraram um boletim de ocorrência na 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia). Após o depoimento do menor, a irmã mais velha, de 17 anos, também revelou ter sido vítima de abuso sexual pelo “tio” desde os 10 anos de idade, mas jamais teve coragem de contar aos familiares.

Com base nas investigações e na coleta de provas, a Vara Criminal e de Violência Doméstica de Brazlândia acatou formalmente uma investigação contra Roberto e decretou sua prisão preventiva. No entanto, o indivíduo conseguiu fugir e foi visto pela última vez na BR-050, próximo ao km 56, conduzindo um veículo Ford Ka Preto, com placa QPM-3861, registrado em Uberlândia-MG.

A divulgação dessas informações e do nome do denunciado tem como objetivo auxiliar na localização e efetivação da ordem judicial de prisão preventiva. Caso alguém possua qualquer informação sobre o paradeiro de Roberto Emídio Pereira, é fundamental comunicar à Polícia Civil, podendo entrar em contato pelo telefone 197, com garantia de anonimato.

Fonte:O Libeeral/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/08/2023/05:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...