Corpo de jovem morto a tiros é encontrado em via pública de Altamira

Luís Carlos seria usuário de drogas e já teria várias passagens pela justiça – (Foto>Reprodução: Redes Sociais)

O corpo do homem identificado inicialmente como Luís Carlos da Silva Ferreira, conhecido como ‘Macaquinho’ foi encontrado sem vida logo nas primeiras horas da manhã deste sábado (5), na rua Kaleb Emanuel, via que liga o Bairro Santa Ana com o perímetro urbano da Transamazônica, em Altamira. Conforme as informações iniciais, o cadáver de Luís apresentava perfurações de disparos de arma de fogo.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência e isolaram a área, até a chegada da Polícia Científica do Pará, responsável pela análise e remoção do corpo. O crime atraiu dezenas de curiosos às proximidades do ocorrido.

A vítima foi encontrada por moradores que trafegavam pelo local e foram surpreendidos com o corpo jogado às margens da pista. Conforme o que foi repassado para a polícia, a população teria escutado barulhos de tiros durante a madrugada. No entanto, por medo, ninguém saiu até a rua para ver o que estava ocorrendo no local.

Homens da Polícia Militar foram acionados para verificar o corpo de Luis e, após constatarem o homicídio, realizaram o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil e Científica para darem início a perícia de local de crime e remoção do corpo da vítima que estava em via pública.

De acordo com as testemunhas, Luís Carlos seria conhecido pelos moradores e costumava fazer o uso de entorpecentes. Além disso, ele também teria várias passagens pela delegacia. A polícia continua as investigações para coletar mais informações sobre o executor da vítima e o que teria motivado o crime.

Fonte:O Liberal/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/08/2023/05:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...