Policial penal é executado dentro da própria casa, no Pará

Policial penal é executado dentro da própria casa em Ananindeua, no Pará. — Foto: Reprodução

Vítima voltava com a família de um shopping, quando teve a casa invadida por dois suspeitos.

O policial penal Wellington Claudio Lima foi executado a tiros dentro da casa onde morava no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua, região metropolitana de Belém.

Segundo as informações do crime, dois suspeitos invadiram a casa da vítima, quando voltava com a família de um shopping na noite de sábado (10). Wellington morreu no local do crime, que foi isolado pela Polícia Militar.

O caso ocorreu no conjunto Grajaú, quadra D. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado por volta das 21h30. Até então, ninguém foi preso.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou, em nota, “a Coordenadoria de Assistência e Valorização ao Servidor está dando suporte à família e agentes da Central Integrada de Monitoramento Eletrônico e Comando de Operações Penitenciárias estão no local do crime para apoiar as diligências”.

Em nota, a Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), da Polícia Civil, disse que investiga o homicídio e que “diligências estão sendo realizadas para dar celeridade na identificação e localização dos autores do fato, para que os mesmo sejam presos”.

Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas pelo Disque Denúncia 181.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...