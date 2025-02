Polícias Civil e Militar prendem suspeito de estuprar adolescente de 16 anos em Monte Alegre (PA)

As Polícias Civil e Militar realizaram buscas para prender o suspeito — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Homem suspeito de estuprar uma adolescente de 16 anos foi preso nesta terça-feira (04), em Monte Alegre, no oeste do Pará. A prisão aconteceu em cumprimento a um mandado de prisão.

De acordo com informações da polícia, Olenilson Silva Pereira estava escondido na comunidade Rabo Assado, zona rural do município. Da ação, participaram as polícias Civil e Militar.

O caso

O pai da adolescente informou à polícia que a filha mais velha flagrou o suspeito no momento do crime. Segundo o depoimento, ao chegar em casa, ela percebeu que portas e janelas estavam trancadas e, desconfiada, arrombou a entrada. Dentro da residência, encontrou o suspeito violentando a irmã mais nova.

Segundo a PM, a ocorrência foi registrada no dia 1º de fevereiro na comunidade do Cauçu B, quando uma guarnição foi acionada pelo pai da vítima.

O delegado Wellington Kennedy informou que o crime teria ocorrido no dia 31, por volta das 21h, mas o pai da vítima só procurou a delegacia no dia seguinte. O suspeito foi apresentado às autoridades quase 12 horas após o crime. Não houve prisão em flagrante. Ele foi ouvido e liberado em seguida.

De acordo com o delegado, o suspeito foi liberado porque já havia transcorrido o período legal para prisão em flagrante.

Fonte: G1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/02/2025/17:04:15

