Semana Nacional do Trânsito 2024: Detran e SMT realizam operações de segurança durante Sairé

Durante a Semana Nacional do Trânsito, o tema “Paz no Trânsito Começa por Você” será amplamente abordado nas ações de conscientização, que vão ocorrer em várias localidades.

A Semana Nacional do Trânsito 2024 começou nesta quarta-feira (18), e vai até a próxima quarta (25), com uma programação voltada para a conscientização e segurança nas vias.

Em Santarém, oeste do Pará, a abertura da campanha ocorreu na manhã de hoje paralelamente às festividades do Sairé, uma das maiores celebrações culturais da região, que inicia sua programação nesta sexta-feira (19), na vila balneária de Alter do Chão.

Durante a Semana Nacional do Trânsito, o tema “Paz no Trânsito Começa por Você” será amplamente abordado nas ações de conscientização, que vão ocorrer em várias localidades. As atividades começaram na Escola Municipal do Socorro, em Cucurunã, com uma abertura educativa.

Já na quinta-feira (19), uma blitz será realizada na comunidade do Caranazal, em frente à Escola Irmã Dorati, e a programação segue com ações na sexta (19) e sábado (20), abrangendo empresas e escolas que solicitaram participação.

Em relação ao Sairé, a Secretária Municipal de Trânsito (SMT) em parceria com o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) e a Polícia Militar, preparou uma série de medidas para garantir a segurança dos participantes. A principal orientação é o cuidado no deslocamento até Alter do Chão, especialmente no controle da ingestão de bebidas alcoólicas e a direção.

As autoridades reforçam a importância do uso de dispositivos de retenção, como cintos de segurança, e do respeito aos limites de velocidade, que serão monitorados por radares. Haverá barreiras de fiscalização na comunidade do Caranazal das 16h às 19h, com foco na manutenção adequada dos veículos e no cumprimento da lotação máxima permitida.

Além disso, será distribuído material informativo, como ventarolas com os símbolos dos botos, fazendo alusão à tradicional disputa cultural entre os grupos que movimentam o Sairé. A operação também contará com a aplicação de testes de etilômetro para coibir a combinação de álcool e direção, garantindo a segurança tanto da população local quanto dos turistas que prestigiam o evento.

