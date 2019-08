Polícias de Óbidos e Oriximiná fazem operação para prender acusado de receptação de animais

(Foto:Reprodução)-As Polícias Civis das cidades de Oriximiná e Óbidos, em parceria com a agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, realizaram na segunda-feira, dia 26, uma operação conjunta que terminou com a apreensão de 449 reses, um revólver calibre 32, uma espingarda 28; centenas de tubos de pólvora, dezenas de espoletas; grande quantidade de chumbo; aproximadamente 300 munições de espingarda.

De acordo com a Polícia Civil, o material apreendido estava na fazenda de Raimundo Gonçalves Guimarães, conhecido vulgarmente como Cangóia. No local também foram encontrados outras oito reses, que teriam sido furtadas da Fazenda de Aristóteles Nogueira de Souza Filho.

Após a intitulada “Operação Berrou”, Raimundo Gonçalves Guimarães foi levado em flagrante para a Delegacia de Polícia de Óbidos, onde foi atuado por receptação de animais. Foi arbitrada fiança de 30 salários mínimos, valor que o acusado acabou pagando e logo em seguida sendo posto em liberdade.

No entanto, após pagamento da fiança, Raimundo Gonçalves não pagou a multa de R$ 6.700 (proveniente das armas de fogo e munições encontradas em sua propriedade), estando agora com o status de foragido da Polícia.

Por:RG 15 / O Impacto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...