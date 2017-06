Polícia Civil inicia capacitação do projeto Academia Itinerante em Santarém

Curso tem módulos de investigação policial, atividade de inteligência, direitos humanos e aulas práticas de tiro

A Polícia Civil deu início, nesta segunda-feira (26), aos cursos de capacitação voltados ao aperfeiçoamento de agentes do Sistema de Segurança Pública que atuam em Santarém, no oeste paraense. Ao todo, 35 profissionais das Polícias Civil e Militar, Polícia Rodoviária Federal e um bombeiro militar participam até sexta-feira (30), dos cursos teóricos de investigação policial, atividade de inteligência e direitos humanos, além de atividades práticas de tiro policial, uso e manuseio de armamento no município. Os cursos fazem parte do projeto “Academia Itinerante” que leva aperfeiçoamento em técnicas operacionais.

A coordenação é da Academia da Polícia Civil (Acadepol) em parceria com o Grupo de Pronto-Emprego (GPE), da Polícia Civil. No primeiro dia do curso, os agentes de Segurança Pública assistiram aula sobre Inteligência Policial e local de crime com estudo de casos. Nesta quarta-feira, a delegada Marlise Tourão, diretora da Acadepol, vai ministrar aula sobre Qualidade no Atendimento ao Público.

As aulas teóricas são realizadas no auditório da Superintendência Regional da Polícia Civil em Santarém. Já os treinamentos de tiro policial serão realizadas no Batalhão do Exército Brasileiro na região. Durante o curso, nas atividades práticas de tiro, os policiais civis serão habilitados no uso da nova arma adquirida pela Polícia Civil, a carabina CT 30, e ainda terão instruções com a atual arma usada pela corporação, a pistola calibre ponto 40. A meta da Acadepol é, até o final do primeiro semestre deste ano, capacitar todos os policiais civis do Pará.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...