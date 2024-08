Suspeito de homicídio qualificado é preso pela Polícia Civil de Rurópolis

Alinelson Soares Moraes, o Nelsinho, foi preso preventivamente por homicídio qualificado — Foto: Polícia Civil / Divulgação

Alinelson Soares Moraes é suspeito de matar a facadas Edcarlos dos Santos em meio a uma discussão.

Um homem apontado como suspeito de matar Edcarlos dos Santos, em julho deste ano, em um bar localizado na comunidade do Livramento, quilômetro 53 da rodovia Transamazônica, na zona rural do município de Rurópolis, sudoeste do Pará, foi preso pela Polícia Civil em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

O suspeito identificado como Alinelson Soares Moraes, conhecido como “Nelsinho”, foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado após investigações realizadas pela Polícia Civil de Rurópolis.

O crime aconteceu em julho deste ano, em meio a uma discussão entre Nelsinho e Edcarlos. Segundo relatos de testemunhas, os dois estavam ingerindo bebida alcoólica na companhia de outros colegas de trabalha, quando de repente se desentenderam e tiveram um discussão acalorada, momento em que Nelsinho teria partido com uma faca contra a vítima, que não teve meios para se defender.

Poucas horas após o crime, policiais civis de Rurópolis e Itaituba realizaram buscas na tentativa de prender o suspeito, que havia fugido do local. Mas a polícia chegou à identidade de Nelsinho após ouvir relatos de testemunhas do crime.

Com o mando de prisão cumprido, Nelsinho segue preso à disposição da Justiça.

Fonte: G1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/08/2024/08:19:59

