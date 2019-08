Ponte cede e vagões de bitrem ficam ‘pendurados no Mato Grosso

Ponte não suporta peso de bitrem em Nova Mutum(MT)

(Foto:Divulgação) – Os dois vagões de uma Volvo FH 12 branca, caíram de uma ponte na comunidade Pontal Marapé, hoje de manhã, a cerca de 100 quilômetros de Nova Mutum, já nas proximidades de São José do Rio Claro (região Médio Norte). Ainda não há informações se o motorista ficou ferido.

A estrada não é asfaltada e a versão apurada é que a ponte não teria suportado o peso do bitrem, que não estava carregado e cedido. Os dois vagões ficaram ‘pendurados’ no caminhão-trator. As tábuas da estrutura também se soltaram. A ponte ficou bastante danificada.



O secretário de Obras de Nova Mutum, Onésio Botelho, acompanhado de um engenheiro e uma equipe de registro para perícia técnica estão no local para fazer averiguação da estrutura de madeira. O tráfego está interditado.

Não foi informado se existe uma via alternativa na região onde os veículos possam ser desviados.

