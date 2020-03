Ponte de 87 metros é levada por correnteza de rio em Capitão Poço, no Pará

Ponte na PA-253 é levada pela correnteza do rio Guamá, em Capitão Poço, nordeste do Pará — Foto: Reprodução/TV Liberal

Desprendimento da estrutura foi filmada por pessoas que estavam no local. Uma moto chegou a passar pela ponte momentos antes dela ser arrastada pela correnteza do rio.

Uma ponte foi arrastada pela correnteza do rio Guamá, nesta quinta-feira (12), próximo ao município de Capitão Poço, nordeste do Pará. A estrutura possuía 87 metros de comprimento por sete metros de altura, e ficava localizada no quilômetro 30 da rodovia PA-253, trecho da PA-124 com a BR-316.

O volume do rio aumentou durante o atual período de fortes chuvas que atingem a região. O desprendimento da ponte das margens foi filmado por câmera de celular. As imagens mostram o rio ganhando altura até tocar na estrutura. Uma moto com duas pessoas passa pela ponte momentos antes dela ser levada pelas águas. Ninguém ficou ferido.

A Secretaria de Estado de Transporte (Setran) informou que amanhã vai enviar uma equipe para fazer levantamento para a construção de uma nova ponte, desta vez de concreto. Uma alternativa de tráfego na região é retornar pela PA-253, pegar a BR-316 para depois seguir pela pista que dá acesso a Capitão Poço.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...