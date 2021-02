Polícia apreende meia tonelada de cocaína dentro de caminhão no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia do Pará fez mais uma grande apreensão de drogas na madrugada desta quinta-feira (25). Meia tonelada de cocaína foi encontrada no fundo falso de um caminhão em Castanhal, nordeste do estado.

Apreensão foi na madrugada desta quinta, 25. De acordo com a Polícia Civil, a droga estava escondida no fundo falso da carroceria.

You May Also Like