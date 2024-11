Ponte não resiste a peso de caminhão madeireiro e cai no sudoeste do Pará

Foto: Reprodução | O incidente aconteceu no travessão do km 160 sul, área rural do município de Uruará, sudoeste do Pará.

Na tarde da última segunda-feira (11), uma ponte de madeira mal conservada cedeu no momento em que um caminhão carregado de toras de madeira passava pela estrutura. O incidente aconteceu no travessão do km 160 sul, área rural do município de Uruará, sudoeste do Pará.

Parte do veículo, especialmente a carroceria, ficou parcialmente submersa no leito do rio após a ponte desabar. Moradores locais com o auxílio de uma máquina pesada ajudaram na retirada do caminhão, que já foi removido da área, mas os danos à ponte e à infraestrutura permanecem.

Com o desabamento, os moradores precisaram improvisar um desvio na manhã da última terça-feira (12), para garantir o acesso à BR-230. Esse caminho alternativo, no entanto, é precário e dificulta o tráfego, especialmente para veículos de carga que utilizam a rota para escoar produtos agrícolas.

Este não é o único caso recente na região. Dias atrás, uma ponte no km 209 sul também desabou ao ser atravessada por um caminhão com madeira. Em ambos os casos, os motoristas não ficaram feridos, mas os acidentes evidenciam os riscos estruturais das pontes locais.

Até o momento, o órgão público responsável pela manutenção das pontes não anunciou um prazo para a reconstrução das estruturas danificadas, deixando os moradores sem previsão de quando o tráfego será normalizado. Enquanto isso, eles continuaram utilizando rotas com estruturas improvisadas.

