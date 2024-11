Mais de 175 mil alunos do Pará comparecem ao segundo dia de provas do Enem

No total, as provas do Enem 2024 foram aplicadas em 1.753 municípios, distribuídos pelas 27 Unidades da Federação – Foto: Bruna Araújo/MEC

Dos mais de 247,7 mil inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Pará, 175,1 mil (70,7%) compareceram às provas no último domingo, 10 de novembro, segundo informações do Ministério da Educação. O número supera em mais de 22 mil estudantes o total de inscritos paraenses que fizeram as provas do segundo dia do Enem em 2023, quando houve o registro de 153 mil alunos.

Tradicionalmente, a presença no segundo dia é menor do que a do primeiro dia em todo o país. Em 3 de novembro, data da primeira avaliação do Enem, com a redação e avaliações de linguagens, 186,3 mil (75,2%) estudantes do Pará compareceram. Em 2023, dos 229,1 mil inscritos no estado, 162,4 mil fizeram as provas no primeiro dia.

Neste ano, o Enem contabilizou mais de 4,32 milhões de inscrições em todo Brasil, número superior ao total de inscritos em 2023 (3,93 milhões) e 2022 (3,47 milhões). Da mesma forma, o índice de participação do Exame Nacional do Ensino Médio neste ano supera os de 2022 e 2023 tanto no primeiro quanto no segundo dia de provas.

Em 2024, 3,15 milhões de alunos (73,4% do total, contra 71,9% de 2023) compareceram às provas no primeiro dia (3/11), enquanto 2,98 milhões de alunos fizeram o Enem no segundo dia de avaliação (10/11).

GABARITO E RESULTADO – Os gabaritos e os Cadernos de Questões oficiais do Enem 2024 serão divulgados na próxima semana. Os resultados finais serão divulgados em 13 de janeiro de 2025.

REDE PÚBLICA – O Enem 2024 teve maciça participação de concluintes do ensino médio na rede pública, com 94% de participação, o que significa 1,66 milhão de inscritos. Em 2023, esse percentual foi de 58%, o equivalente a 1,18 milhão de inscritos. Em 2022, foram 48%. Das 27 Unidades da Federação, 14 tiveram 100% de concluintes do ensino médio na rede pública inscritos no Enem 2024. No Pará, 100% dos concluintes do ensino médio matriculados na rede pública do estado se inscreveram para o Enem 2024.

ESTADOS – Sergipe foi a Unidade da Federação com maior percentual de alunos presentes no primeiro dia de provas. O estado teve participação de 78,9% dos 69.376 inscritos em 2024, o equivalente a 54.756 alunos no dia 3 de novembro. No segundo dia de provas, o destaque foi o Ceará, que apresentou 75,7% de participação entre os 250.388 inscritos: 189.592 alunos no Ceará fizeram a prova no domingo 10/11.

SEGURANÇA – A aplicação do exame em todo o país foi finalizada sem ocorrências graves. Em 2024, o Enem já teve novidades, como o aprimoramento nos protocolos de segurança e na alocação dos participantes nas salas de prova: 90% dos inscritos foram alocados em até 10 km das suas residências.

PE-DE-MEIA – Para o ministro Camilo Santana (Educação), a criação do Pé-de-Meia, para combate à evasão no ensino médio, está ligada à retomada de crescimento. Os beneficiários que concluem o ensino médio e participam dos dois dias de prova recebem parcela extra de R$ 200. Até o fim deste mês, o Inep fornecerá uma lista dos estudantes que receberão.

APLICAÇÃO – No total, as provas foram aplicadas em 1.753 municípios, distribuídos pelas 27 Unidades da Federação. Foram 10.766 locais de prova e 11.635 coordenações, nas 149.724 salas de aplicação. Ao todo, 1.925 participantes foram eliminados por portar equipamento eletrônico, por ausentar-se antes do horário permitido, ou por não atender orientações dos fiscais, entre outros motivos. Outras 1.037 pessoas foram afetadas por problemas como emergências médicas, interrupções temporárias de energia elétrica ou abastecimento de água.

REAPLICAÇÃO – O prazo para solicitar a reaplicação, por meio da Página do Participante, é de 11 a 15 de novembro. As pessoas que faltaram por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas, como prevê o edital, podem pedir para fazer as provas nos dias 10 e 11 de dezembro. Resultados finais serão divulgados em 13 de janeiro de 2025.

ENEM – O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao fim da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

ACESSO – Instituições de ensino públicas e privadas usam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

