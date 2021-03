Ponte reformada por iniciativa de produtores rurais, após pronta prefeitura fixa placa no valor de R$ 610 mil reais.

Placa mostra obra que ainda vai ser realizada em convenio com Governo do estado do Pará no valor de R$ 610 mil – (Foto:Jornal Folha do Progresso) –

A ponte, erguida por iniciativa de produtores rurais e moradores em 2020, recebe placa em março de 2021 com obra licitada no valor de R$ 610.500,52 (seiscentos e dez mil e quinhentos reais e cinquenta e dois centavos).

A ponte no rio jamanxim distante 5 km da cidade de Novo Progresso, tem aproximadamente 130 metros de extensão, a obra foi reformada no verão de 2020, com ajuda de pecuaristas e moradores, agora no início do mês de março de 2021, a prefeitura fixou uma placa na cabeceira onde consta o nome da empresa com o valor licitado para construir com prazo de 180 dias para entrega (inicio em 28 de Dezembro de 2020 termino 22 de Junho de 2021).

Detalhe da obra de código 20200004 Início: 24/12/2020 Fim: 22/06/2021 Prazo Tipo: 180 Código: 20200004 Nome da obra: RESTAURAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA, COM EXTENÇÃO DE 130M, NA VICINAL MARAJOARA, KM 05, SOBRE O RIO JAMANXIM. CREA da obra: PA200564148 Tipo de administração: Direta CREA do engenheiro: 175957/D Empresa responsável: I M MENDES – TERRAPLENAGEM LTDA CREA da empresa: 0000156553DDPA Fonte:Portal da Transparencia

A ponte de madeira havia danificado com a cheia de 2020 e complicava a vida dos moradores. Neste período uma balsa motorizada foi colocada no local, com custo de R$ 20 para motocicleta,R$30 veiculos leves e R$150 para caminhões.

Em conversa com algumas pessoas que ajudaram com dinheiro, comentaram com o Jornal Folha do Progresso que repassaram o montante para o presidente da Associação dos Produtores Rurais Do Jamanxim, que sabe de muitas outras pessoas que ajudaram e que até madeira foi ajeitada para ser extraída, mas o que para nós importa é que ponte está concluída, argumentou.

Placa na ponte

O Jornal Folha do Progresso constatou ( foto ) que realmente uma placa foi colocada na cabeceira da ponte com os valores da obra e nome da empresa.

Em consulta ao portal da transparência evidenciamos o fato que deixa perguntas no ar.

*Ponte construída, reformada, licitada entre 24 e 28 de dezembro de 2020 – após estar conclusa – com prazo de 180 dias para executar a obra com recurso do Governo estadual, pode isto?

Em pesquisa encontramos foto nas redes sociais com vereador Moacelio (PSD) e o Secretário de obras em cima da ponte em janeiro de 2021 comemorando o aceso.

Vejam a postagem nas redes sociais do vereador em 17 de Janeiro.

O Que disse o Vereador

Questionado pela redação do Jornal Folha do Progresso, sobre a ponte o vereador respondeu.

Jornal: Estamos fazendo uma matéria sobre está Ponte

Vejo que Sr publicou é poderia nós repassar o valor da obra?

Quem executou?

De onde o recurso?

Está conclusa?

Vereador Moacelio: Boa tarde

Estarei repassando sim

Jornal: Estamos aguardando resposta

Vereador Moacelio: Vcs podem consultar diretamente o secretário

Jornal: Falamos com o secretario ele disse – Eu não publiquei nada. (Secretário 👆)

Vereador Moacelio: Não tenho estas informações concretas -O senhor poderia se informar melhor em contato com o ex prefeito e com o presidente da associação dos moradores da marajoara – Não tenho informações de valores, só me informaram que houve apenas recursos de iniciativa dos moradores.

O Jornal teve aceso a planilha onde descrimina o valor destinado desceiminado inclusive até o valor da placa.

Vejam

Diante de tal situação encontramos evidencias de desvio de recurso público.

Neste caso cabe aos vereadores fiscalizar aplicação do recurso público, a transparência dos gastos públicos e principalmente o controle social. “A sociedade poderá compreender as contas públicas, possibilitando ao cidadão condições de fiscalizar e cobrar a eficiência dos gestores”. A interferência do Ministério Publico (MP), pode ajudar esclarecer o caso.

“Acredito que o poder público fosse fazer uma obra superfaturada em uma comunidade que luta com dificuldades, um município pobre de um país quebrado”, concluiu o morador. Aguardem mais informações.

