Balsa começa a fazer travessia de veículos no rio jamanxim,em Novo Progresso

O trecho de aproximadamente 180 metros metros que fica ao lado da ponte que danificou já esta funcionando para transporte de veículos de um lado ao outro.

Começou a operar nesta quinta-feira (23) a balsa que vai fazer o percurso no Rio Jamanximu, no trecho em que a ponte danificou.

A balsa é particular , os usuários terão que pagar para o transporte dos veículos. Conforme informação coletado no local o custo diferencia para veículos pesados (caminhão) terá que pagar entre R$ 60 e R$ 80, camionetes varia entre R$50 e R$ 40, veiculos menores R$ 20 e motocicletas R$ 10 (dez reais).

Segundo o Prefeito Ubiraci Soares (Macarrão-PL),de Novo Progresso , essa nova alternativa vai ajudar nas viagens de quem precisa atravessar , principalmente aos que residem ao outro lado, enquanto se reforma ou se faz uma nova ponte,disse.

“Estamos em contato com os produtores rurais,garimpeiros,madeireiros, vamos fazer uma parceria e a prefeitura fará a contra partida para construir uma ponte nova, enquanto isto a alternativa encontrada foi a balsa”,enfatizou Macarrão.

Ainda segundo Macarrão , a travessia por balsa foi alternativa encontrada para não atrapalhar a obra da ponte , que terá trajeto abaixo na mesma linha da ponte, tivemos um impasse com morador ribeirinho que não concordava com ceder o acesso, estivemos com ele ontem e o trajeto foi liberado, agradeço o empenho da família que cedeu em beneficio da comunidade, isto foi muito importante,concluiu.

Interdição da ponte

Parte da ponte do Rio Jamanxim , importante por fazer a ligação entre a cidade e o interior , cedeu com a cheia do rio que passou por cima no mês de março, a estrutura da ponte ficou comprometida. A ponte esta distante 6 (seis) km do centro de Novo Progresso.

Apesar disso, usuários ainda se arriscam em passar na ponte, parte cedeu ,o risco é constante, a orientação para que não se passe sobre a ponte, foi detectado risco de desabamento da estrutura, mesmo assim o tráfego de veículos esta mantido no local. A ponte será interditada quando iniciar a obra.

Assista os vídeos do primeiro percurso da balsa

