Por briga entre torcidas, STJD determina que Coritiba e Cruzeiro joguem sem público até o fim do Brasileirão

(Foto: Reprodução/Premiere) – O STJD acatou parcialmente o pedido da Procuradoria no processo envolvendo Coritiba e Cruzeiro e os clubes terão que jogar sem suas torcidas até o fim do Campeonato Brasileiro. A decisão se dá por conta da briga entre as duas torcidas na partida entre os times no último sábado, na Vila Capanema, no Paraná. A medida é válida para jogos dos clubes como mandantes e visitantes.

Antes mesmo da decisão do STJD, o Cruzeiro suspendeu, na segunda-feira, a venda de ingressos para a partida contra o Vasco, no próximo dia 22.

Confira a decisão do STJD:

Por todo o exposto, defiro, parcialmente, os pedidos liminares da Procuradoria, para determinar que os próximos jogos cujos mandos de campo sejam do Coritiba/SAF, bem como aqueles que sejam do Cruzeiro/SAF, válidos pelo Campeonato Brasileiro Série A 2023, ocorram com os portões fechados (artigo 175, §2º do CBJD c/c artigo 79 do RGC), suspendendo, outrossim, o direito de ambas as agremiações de adquirirem para suas respectivas torcidas, carga de ingressos de visitante, até o julgamento da futura denúncia a ser protocolada pela Procuradoria por uma das comissões disciplinares do STJD.

Por outro lado, o STJD indeferiu o pedido de interdição da Vila Capanema, com a justificativa de que o Coritiba não costuma sediar suas partidas no estádio. Além disso, José Perdiz também não aceitou ao pedido da Procuradoria em suspender as organizadas de Coritiba e Cruzeiro uma vez que essa medida cabe ao MP.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/11/2023/07:49:12

