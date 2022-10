Por ciúmes do “ex,” mulher mata pai e irmão de suposta namorada dele em Terra Nova (MT)

Bruna Felsk executou Genuir de Barros e Marcelo de Barros, pai e filho em Terra Nova do Norte, por volta das 13h15 de hoje. (Foto: Reprodução rede social Facebook)

Segundo a Polícia Militar, a mulher foi até a casa das vítimas para tirar satisfação sobre um suposto relacionamento amoroso entre o marido dela e a filha da vítima.

Uma gestante, de 36 anos, é suspeita de ter matado a tiros um idoso, de 67 anos, e o filho dele, de 37 anos, em Terra Nova do Norte, a 648 km de Cuiabá, nesse sábado (23).

Segundo a Polícia Militar, a mulher estava acompanhada do marido e da mãe quando foi até a casa das vítimas para tirar satisfação sobre um suposto relacionamento amoroso entre o marido dela e a filha da vítima.

Ainda segundo a polícia, durante a discussão, o pai da autora dos disparos chegou ao local para levá-la embora. No entanto, a suspeita foi até o carro do marido, pegou uma pistola e efetuou os disparos contra o irmão da suposta amante do marido dela.

Na tentativa de defender o filho, o idoso também foi baleado. Um deles chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, informou a polícia.

Ainda conforme a PM, depois dos disparos, o marido conseguiu tirar a arma da mão da mulher, mas ela, a mãe e o pai começaram a agredir a suposta amante com puxões de cabelo e tapas. O pai da suspeita chegou a bater na mulher com um facão embainhado.

Os três fugiram do local. O marido da suspeita permaneceu no local e tentou socorrer as vítimas. Depois, ele também desapareceu.

A polícia foi até a casa dos suspeitos, mas eles não foram localizados.

Por:Jornal Folha do Progresso em 24/10/2022/07:05:53 com informações do G1 MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...