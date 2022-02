Por determinação de Alexandre de Moraes, Weintraub deve depor na PF nesta sexta-feira

Weintraub deve ser ouvido hoje pela PF (Foto:Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Conforme o despacho, ele deve prestar esclarecimentos sobre um vídeo publicado nas redes sociais envolvendo o Supremo Tribunal Federal e seus membros

O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, deve prestar depoimento à Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira, 4. Conforme consta no despacho do relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele deve prestar esclarecimentos sobre um vídeo publicado nas redes sociais em que são compartilhadas “diversas informações falsas” sobre a Corte e seus membros. No despacho, Moraes não especifica onde e em qual horário o ex-ministro do governo Jair Bolsonaro (PL) deverá ser ouvido. (As informações são da Agência Estado).

As imagens que levaram à investigação mostram Weintraub em uma entrevista ao podcast Inteligência Ltda, na qual afirma que um dos membros do STF teria demonstrado interesse em comprar sua casa no Brasil sob a justificativa de que ele não retornaria ao País após a ida aos Estados Unidos para assumir a diretoria do Banco Mundial.

O ex-ministro ocupou o Ministério da Educação por um ano e dois meses. Deixou a gestão de Bolsonaro em junho de 2020, ameaçado.

A oitiva deveria ter acontecido até o último dia 29 de janeiro, mas foi cancelada após Weintraub declarar às autoridades policiais ter testado positivo para a covid-19.

