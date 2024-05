Suspeito taca fogo em roupas da namorada e é preso por ameaçar matar a enteada de 15 anos

(Foto: Reprodução)– De acordo com a adolescente, o homem já lhe ofereceu uma quantia em dinheiro em troca de sexo.

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante na manhã desse sábado (11) após colocar fogo nas roupas da namorada e ainda ameaçar ela e a enteada de morte no município de Cotriguaçu (950 km de Cuiabá). Durante o depoimento, a adolescente de apenas 15 anos contou que o agressor já ofereceu uma quantia em dinheiro para fazer sexo com ela.

Era por volta das 9h quando os policiais receberam o pedido de ajuda das vítimas. A mulher contou que namora o agressor há mais de um ano e que nesse dia ele a agrediu com tapas e ainda disse que iria cortar o pescoço da enteada adolescente. Transtornado, o suspeito pegou algumas roupas das vítimas e jogou fogo. Ele ainda ameaçou atear fogo na casa.

Quando ficou sabendo que as vítimas tinham pedido ajuda da polícia, ele fugiu usando a moto da namorada.

Durante depoimento, a adolescente contou que o padrasto já ameaçou de morte diversas vezes. Ela disse que o suspeito já ofereceu a quantia de R$ 1.000 para que eles fizessem sexo. A jovem ainda disse que o suspeito a observa durante o banho por um buraco na porta.

Os policiais realizaram buscas pelo bairro, mas não conseguiram localizar o homem. A prisão só foi possível, pois, no momento em que mãe e filha estavam na delegacia registrando o boletim de ocorrência, o suspeito passou de moto pelo local e foi apreendido pelos policiais.

De acordo com o registro, ele estava fora de si e resistiu à prisão.

Fonte: Leia Agora e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/05/2024/13:40:42

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...