Por falta de água, escola suspende aula em Novo Progresso

A Águas de Novo Progresso informa que realiza ações de melhoria para o abastecimento de água do município. Na próxima quarta-feira (02.02) equipes técnicas da concessionária irão trabalhar na troca do material filtrante da estação de tratamento de água (ETA).

(Foto:Ilustrativa) – A escola municipal de ensino fundamental Valdomiro Mendes Rodrigues, em Novo Progresso, suspendeu as aulas desta quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 -periodo da tarde- devido à falta de água, o que atrapalha as atividades escolares.

