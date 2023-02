Hospital Regional de Santarém realiza cirurgia inédita de embolização no cérebro em paciente de Novo Progresso

Unidade recebeu equipe de Manaus para compartilhar a expertise neste tipo de procedimento – (Foto: Divulgação)

Procedimento foi realizado a partir de um intercâmbio com uma equipe médica de Manaus

O Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA), em Santarém, no oeste do Pará, aumentou ainda mais o leque de serviços e atendimentos em saúde à população do interior do estado. Nesta semana, a equipe da unidade realizou uma cirurgia inédita em Santarém: a embolização de vasos sanguíneos do cérebro.

O procedimento atendeu a um paciente de 33 anos, natural do município de Novo Progresso, com malformação arteriovenosa, uma doença congênita que se caracteriza pela comunicação irregular e direta entre artérias e veias do sistema vascular cerebral. O usuário teve uma hemorragia cerebral e realizou uma primeira cirurgia para drenar o hematoma.

Mas como algumas malformações continuaram, a alternativa foi fazer a embolização, que consiste na injeção de um material embolizante para colar e fechá-las. A cirurgia é realizada através de um cateterismo e é uma das formas mais modernas de tratamento da doença. Após a cirurgia, o paciente foi encaminhado à UTI do HRBA para a recuperação.

“É o primeiro procedimento de intervenção endovascular na neurocirurgia. O que fizemos foi obstruir os vasos que nutrem essa malformação para facilitar a remoção ou mesmo curá-la”, explicou o neurocirurgião do HRBA, Erik Jennings.

Para compartilhar a expertise neste tipo de procedimento, o Regional de Santarém recebeu uma equipe de médicos do estado do Amazonas. Quem esteve à frente do procedimento foi o neurocirurgião Carlos Roberto Malaguti, médico do Hospital Universitário Francisca Mendes, na capital amazonense.

“Existem casos em que podemos fazer, dessa maneira pouco invasiva, e resolver o problema do paciente ou então diminuir os riscos para ele quando for fazer a cirurgia aberta convencional. É um método já consolidado mundialmente e só viemos complementar o que já é muito bem feito aqui”, destacou o dr. Malaguti.

Além do neurocirurgião Erik Jennings e da equipe de enfermagem do HRBA, residentes de medicina também estiveram presentes para acompanhar e aprender com os profissionais de Manaus.” A gente louva a iniciativa de trazer isso para cá porque temos a oportunidade de mostrar a quem está em formação o que é realizado lá fora. A ideia é fazer esse intercâmbio, ou seja, a gente vem para fazer o procedimento até que algum profissional esteja formado e preparado para realizá-lo aqui”, afirmou o neurocirurgião amazonense.

“O que foi feito neste procedimento é conhecimento que fica para o hospital, para os médicos e residentes da unidade. Queremos ter uma educação continuada neste tipo de cirurgia e continuar contando com este intercâmbio com os profissionais de Manaus para ampliar o nosso serviço e nossa formação com os residentes”, ressaltou o dr. Erik Jennings.

O HRBA disponibiliza cirurgias em mais de 20 especialidades médicas, como oncologia, ortopedia, neurocirurgia, transplantes renais, captação de órgãos, cirurgias cardíacas, cirurgias plásticas, entre outras. Referência no serviço para uma população de 1,4 milhão de pessoas residentes em 30 municípios da região oeste do estado, em 2022 a unidade realizou mais 4.600 procedimentos cirúrgicos.

“As cirurgias são fundamentais para a cura e tratamento dos nossos pacientes. São procedimentos que podem trazer a saúde e a qualidade de vida de volta à realidade de uma pessoa. E temos uma equipe capacitada e determinada a prestar este serviço sempre com excelência. Por isso, queremos cada vez mais ampliar as possibilidades de atendimento à população. E isso passa por realizar novos tipos de cirurgia e oferecer serviços inéditos e de qualidade aos nossos usuários”, destaca o diretor-geral da unidade, Eder Lúcio de Souza.

“O Hospital Regional do Baixo Amazonas é uma referência quando assunto são os procedimentos cirúrgicos. E isso é extremamente positivo quando se pensa na qualidade dos profissionais e do serviço que é ofertado no interior do nosso estado. Conseguimos a descentralização de uma saúde de excelência e que vem sempre se atualizando e se desenvolvendo”, afirma o secretário de saúde do Pará, Rômulo Rodovalho.

Serviço – Localizado no Oeste do Pará, o HRBA é referência em média e alta complexidade e presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado.

A unidade pertence ao Governo do Pará, sendo administrada pelo Instituto Social Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), e fica localizada na Avenida Sérgio Henn, nº 1100, bairro Diamantino, em Santarém.

Fonte: Governo do Pará (SECOM)

Por:Jornal Folha do Progresso em 02/02/2023/07:34:26

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...