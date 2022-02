Volta às aulas presenciais nas escolas municipais inicia hoje em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Secretaria Municipal de Educação ressalta que continuará adotando as medidas necessárias para garantir a segurança dos alunos durante as atividades em sala de aula.

Ano letivo 2022 terá início no dia 2 de fevereiro com aulas presenciais nas escolas municipais de Novo Progresso. (Foto: Reprodução Internet)

