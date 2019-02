Pornografia-Suposto vídeo íntimo de Wladimir Costa vira assunto na Câmara, diz colunista

Enquanto os parlamentares da Câmara dos Deputados se preparavam para iniciar a votação da denúncia contra o presidente Michel Temer, nesta quarta-feira (25), o deputado federal paraense Wladimir Costa (SD) virou assunto, mais uma vez, na casa legislativa. E novamente não foi pela boa atuação na política.

Segundo o colunista Lauro Jardim, do portal O Globo, o que gerou rebuliço na Câmara foi um suposto vídeo íntimo em que Wladimir Costa mantém relações sexuais com uma mulher loura, em cena “mais do que explícita”, de acordo com o jornalista.

As imagens circulavam entre os celulares dos parlamentares, antes da votação, hoje, e já haviam sido vistas durante um jantar na casa do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, na semana passada, segundo Lauro Jardim.

Na época da primeira votação contra o presidente Michel Temer, Wladimir virou notícia por ter feito uma tatuagem de henna, com o nome de Temer, no ombro. Além disso, ele foi acusado de assédio pela jornalista Basília Rodrigues, da Rádio CBN.

Fonte: DOL.

