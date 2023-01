Fiscais apreendem 31 toneladas de minério de cobre durante fiscalização no Pará

Fiscais apreendem minério de cobre em Conceição do Araguaia. — Foto: Divulgação

Motorista viajava com escolta de outro veículo e tentou fugir da fiscalização.

Fiscais da Secretaria da Fazenda (Sefa) do Pará apreenderam 31 toneladas de minério de cobre em Conceição do Araguaia, no sudeste do Estado. O material apreendido tem valor em R$ 1,233 milhões e estava sem documento fiscal hábil.

O caso ocorreu na última sexta-feira (13). A nota fiscal apresentada pelo motorista tinha como origem a cidade de Cumaru do Norte, no Pará, e destino o município de Itaquaquecetuba, São Paulo.

“O caminhão não parou no local da fiscalização e foi necessário a equipe ir atrás do veículo, até pará-lo e obrigá-lo a retornar para o posto fiscal. O caminhão vinha escoltado por outro veículo, indicando o alto valor da carga”, afirmou Marcelo Dias, coordenador da Unidade de Controle de Mercadorias em Trânsito do Araguaia.

Segundo a Sefa, a empresa remetente não possuía atividade de extração mineral regularizada, o alvará de pesquisa estava vencido e a nota fiscal informava que a carga era de minério manganês.

O motorista foi autuado e a carga levou três Termos de Apreensões e Depósitos (TADs), no valor de mais de R$ 271 mil, referentes ao ICMS, multa e pela fuga do local de fiscalização, caracterizando tentativa de embaraço à fiscalização. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 16/01/2023/11:44:20

