Poste cai sobre carro e bloqueia parte de avenida em Belém após motorista dormir ao volante

Carro ficou destruído após a colisão. — Foto: Wilk Dias / TV Liberal

Colisão deixou parte da estrutura do poste atravessada na avenida, o que bloqueou três faixas e deixou apenas uma pista livre para o trânsito.

Um motorista dormiu no volante, perdeu o controle da caminhonete que e bateu o veículo contra um poste, nesta terça-feira (2), na avenida Centenário, em Belém. Parte da estrutura caiu sobre o automóvel.

O motorista estava no local e confirmou as informações às autoridades. Ele trabalha com compra de pescado no Ver-o-Peso para revender em feiras e alegou que dormiu ao volante quando voltava do Ver-o-Peso, nesta madrugada.

A colisão deixou parte da estrutura do poste atravessada na avenida, o que bloqueou três faixas e deixou apenas uma pista livre para o trânsito. Moradores do bairro relataram que ficaram sem fornecimento de energia elétrica.

A concessionária de energia foi ao local para fazer a troca do posto e a previsão é que o trabalho seja concluído até o fim do dia – veja no vídeo acima.

A energia precisou ser desligada para o trabalho de retirada do poste e depois, do carro. “A distribuidora realizará todas as manutenções necessárias para normalizar a situação o mais breve possível”, informou a Equatorial em nota.

Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) foram ao local para orientar condutores e organizar o trânsito. “Somente após a retirada do poste, será possível remover o veículo do local e liberar a via”, detalhou a Semob em nota.

