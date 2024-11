Prateleira cai e servidora de prefeitura em Mato Grosso morre prensada

(Foto: reprodução) – Só Notícias/Kelvin Ramirez

A servidora Rosenei Barros de Lima, de 56 anos, faleceu após acidente de trabalho, ontem, em Brasnorte (587 quilômetros de Cuiabá). Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava arrumando o arquivo da prefeitura, quando uma das prateleiras caiu para o lado e a servidora foi prensada entre a parede e o móvel.

A equipe do Samu foi acionada e encaminhou a vítima para a unidade de saúde, porém a servidora não resistiu aos ferimentos e faleceu hoje de manhã. A Polícia Civil apura o caso. O corpo será encaminhado para exames de necropsia e será posteriormente liberado para os procedimentos fúnebres.

Em nota, através das redes sociais, o prefeito de Brasnorte, Edelo Ferrari, lamentou a morte da servidora. “Com pesar comunicamos o falecimento da servidora. Que Deus conforte familiares e amigos da nossa amiga e moradora de Brasnorte, Rose, servidora da prefeitura”.

Rosenei estava lotada na secretaria de Finanças. Colegas também lamentaram a morte da profissional. “Que dor imensa perder alguém tão alegre e especial. Descanse em paz, dona Rose. Sua alegria e seu jeito único iluminarão nossas lembranças para sempre, que Deus a receba em paz e conforte nossos corações”, disse uma amiga.

Só Notícias também apurou que Rosenei foi candidata a vereadora em Brasnorte no último pleito pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), obteve 5 votos e ficou na suplência.

Fonte: Só Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/11/2024/15:39:50

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...