Vai viajar no final do ano? Saiba os destinos do Brasil mais procurados pelos paraenses

Fortaleza é o destino mais citado por agentes de viagens de Belém sobre a escolha dos paraenses no final do ano.

Com a chegada do fim de ano, paraenses já começam a planejar as viagens e buscar os destinos mais cobiçados e acessíveis pelo Brasil. Entre opções paradisíacas e econômicas, listamos os locais que estão em alta entre os viajantes do Pará, ideais para aproveitar férias inesquecíveis sem pesar no bolso.

Segundo Alex Silva, presidente no Pará da ABAV (Associação Brasileira de Agências de Viagens), as cidades mais procuradas pelos paraenses nas viagens de fim de ano são Fortaleza, Rio de Janeiro e Florianópolis. As passagens para esses destinos, conforme ele, estão caras. “Elas estão em média 2 a 3 mil reais por pessoa, ida e volta. E hotéis em média 400 a 800 reais a diária”, disse.

Reinaldo Perdigão, proprietário de uma empresa de viagens rodoviárias de Belém, disse que Fortaleza sempre foi a cidade mais procurada por quem mora no Pará. A segunda mais procurada, segundo ele, é São Luís, capital do Maranhão. “Fortaleza custa, em média, 800 reais a diária de casal. Já em São Luís ficam em média 450 a diária de casal”, revelou.

Para Gregori Ferreira, agente de viagens e proprietário de uma empresa no bairro da Marambaia em Belém, elenca os principais destinos procurados pelos paraenses para as viagens de final de ano. São eles: Florianópolis, Rio de Janeiro, Balneário Camboriú, São Paulo, Goiânia, Gramado (Rio Grande do Sul), Bahia, Fortaleza e Maranhão.

Os 10 destinos mais procurados pelos paraenses

Segundo levantamento feito nos sites Viajar Pelo Mundo, Rotas de Viagem, Melhores Destinos, Jornal Passaporte e Agência Pará, os dez destinos mais procurados pelos paraenses para viajar no final do ano são:

Salvador, Bahia – Os paraenses buscam o clima festivo da capital baiana, com praias e uma rica cena cultural, especialmente no verão;

Rio de Janeiro, RJ – A cidade maravilhosa encanta com praias famosas e o cenário urbano vibrante e diverso;

Jericoacoara, Ceará – Um destino tranquilo e paradisíaco, que é ideal para quem quer fugir para um refúgio natural;

Fortaleza, Ceará – Atraente pela infraestrutura turística, belas praias e vida noturna, Fortaleza é um dos destinos favoritos do Nordeste;

Gramado, Rio Grande do Sul – Popular pelo evento “Natal Luz”, a cidade proporciona uma experiência natalina encantadora para casais e famílias;

Lençóis Maranhenses, Maranhão – Este destino de ecoturismo encanta com lagoas cristalinas e vastas dunas;

Florianópolis, Santa Catarina – A ilha oferece praias, trilhas e uma vida noturna agitada, sendo ideal para viajantes mais jovens;

Foz do Iguaçu, Paraná – As Cataratas do Iguaçu são um ponto turístico icônico para os amantes da natureza;

Olímpia, São Paulo – Conhecida pelo parque aquático Thermas dos Laranjais, é popular entre famílias que buscam diversão;

Brasília, Distrito Federal – A capital do Brasil, com arquitetura única e patrimônio cultural, atrai turistas que buscam uma experiência urbana diferente.

Destinos mais baratos para viajar fora do Pará

Segundo Gregori Ferreira, para quem busca destinos mais econômicos no Brasil, há várias opções onde é possível aproveitar bastante sem gastar muito. Abaixo estão algumas sugestões do empresário de lugares onde o custo de hospedagem, alimentação e passeios é acessível, especialmente se a viagem for bem planejada.

1.Fortaleza (CE)

Passagens aéreas: a partir de R$ 628 (ida) saindo de João Pessoa, com aumento em alta temporada.

Hospedagem: média de R$ 150 por noite em hotéis econômicos.

Por que ir? Fortaleza tem praias lindas, como a Praia do Futuro e Canoa Quebrada, além de várias atrações culturais e gastronômicas. Fora da alta temporada, os preços são bem acessíveis.

Dicas de economia: Hospede-se em pousadas próximas ao centro e utilize o transporte público. Há várias barracas de praia que oferecem estrutura completa por preços razoáveis.

2.Porto Seguro (BA)

Passagens aéreas: entre R$ 1.100 e R$ 1.300 (ida e volta).

Hospedagem: pousadas econômicas a partir de R$ 120 por noite.

Por que ir Conhecida pelo clima animado e praias lindas, Porto Seguro é um dos destinos mais baratos da Bahia. Possui opções de lazer para todos os bolsos, de praias tranquilas a festas noturnas.

Dicas de economia: Prefira visitar fora das épocas de festas escolares. É possível encontrar pousadas simples e confortáveis a preços baixos.

3.João Pessoa (PB)

Passagens aéreas: cerca de R$ 900 (ida e volta) saindo de Belém.

Hospedagem: diária em hostels e hotéis econômicos a partir de R$ 90.

Por que ir: Uma das capitais mais baratas do Nordeste, com praias limpas e boa infraestrutura. A cidade também tem atrações culturais, como o Centro Histórico e o pôr do sol na Praia do Jacaré.

Dicas de economia: João Pessoa oferece bons preços em alimentação e hospedagem. A cidade é compacta, então é fácil se locomover a pé ou de transporte público.

4.Capitólio (MG)

Passagens aéreas: em torno de R$ 1.300 para Belo Horizonte, com conexão para Capitólio.

Hospedagem: entre R$ 180 e R$ 250 em hotéis econômicos.

Por que ir: Com seus cânions e cachoeiras, é um destino perfeito para quem gosta de ecoturismo e belezas naturais. O turismo ali vem crescendo, mas ainda mantém preços acessíveis.

Dicas de economia: Optar por hospedagens em cidades próximas, como Passos e Piumhi, ajuda a economizar. Visitar em dias úteis também é uma forma de encontrar melhor custo-benefício.

5.Cabo Frio (RJ)

Passagens aéreas: R$ 1.100 a R$ 1.500 para o Rio de Janeiro, com deslocamento para Cabo Frio.

Hospedagem: entre R$ 100 e R$ 180 por noite.

6.Arraial do Cabo (RJ)

Passagens aéreas: em média R$ 1.200 (ida e volta), partindo do Rio.

Hospedagem: R$ 50 a R$ 100 em hostels e hotéis econômicos

Por que ir: Praias de águas cristalinas e paisagens maravilhosas. Em relação ao Rio de Janeiro, esses destinos são mais baratos e têm boa infraestrutura.

Dicas de economia: Para gastar menos, considere se hospedar em Cabo Frio, que tem mais opções de pousadas econômicas, e faça passeios em Arraial, que é próximo.

7.Curitiba (PR)

Passagens aéreas: R$ 1.000 (ida e volta).

Hospedagem: hotéis econômicos a partir de R$ 130 por noite.

Por que ir: Uma cidade bem organizada, com diversos parques gratuitos e atrações culturais acessíveis.

Dicas de economia: Aproveite o transporte público para visitar os pontos turísticos e se hospede em bairros como Batel e Centro, que oferecem opções para todos os orçamentos.

8.Paraty (RJ)

Passagens aéreas: em média R$ 1.200 (ida e volta), partindo do Rio de Janeiro com ônibus até Paraty.

Hospedagem: a partir de R$ 120 em pousadas.

Por que ir: Com seu charme colonial e praias tranquilas, é possível curtir um cenário paradisíaco sem gastar muito. A cidade histórica, em si, já é um passeio!

Dicas de economia: Fora da temporada e dos feriados, os preços caem bastante. Pousadas e campings são alternativas acessíveis.

9.Natal (RN)

Passagens aéreas: aproximadamente R$ 1.400 (ida e volta) saindo de Belém.

Hospedagem: média de R$ 140 por noite em hotéis econômicos.

Por que ir? Natal é famosa pelas Dunas de Genipabu, os passeios de buggy “com emoção”, as praias paradisíacas como Ponta Negra e o maior cajueiro do mundo. A cidade também oferece rica culinária e um clima agradável o ano todo.

Dicas de economia: Considere pousadas e apartamentos pelo Airbnb, que oferecem opções econômicas em locais estratégicos.

10.Salvador (BA)

Passagens aéreas: cerca de R$ 1.200 (ida e volta).

Hospedagem: diária média de R$ 120 em hotéis econômicos.

Por que ir? Salvador encanta com praias, cultura e história. A cidade oferece experiências únicas, como o Pelourinho, patrimônio da UNESCO, e o Elevador Lacerda, que conecta a cidade alta e baixa com vistas espetaculares. Além disso, as praias de Itapuã e Porto da Barra são perfeitas para relaxar.

Dica de economia: Escolha hospedagens próximas ao centro histórico, como hostels ou pousadas no Pelourinho, que oferecem boa localização a preços acessíveis. Aproveite as atrações gratuitas, como praias e eventos ao ar livre, e explore mercados populares, como o Mercado Modelo, para refeições econômicas e souvenirs autênticos.

Fonte: Jéssica Nascimento – O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/11/2024/15:08:29

