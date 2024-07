Prazo para inscrições ao concurso público da Prefeitura de Santarém encerra nesta quinta, 18

Prefeitura Municipal de Santarém — Foto: Divulgação

Os candidatos devem se inscrever exclusivamente na página da banda organizadora do certame.

Pessoas interessadas em participar do terceiro concurso público ofertado pela Prefeitura de Santarém, na gestão do prefeito Nélio Aguiar (União Brasil), têm somente até quinta-feira (18) para fazer inscrição online no site do Instituto Vicente Nelson, banca organizadora do certame.

O concurso visa o preenchimento de 861 vagas distribuídas nas áreas de educação, saúde, assistência social, também para a procuradoria jurídica e secretaria de Portos.

Para os cargos de nível fundamental, o valor da inscrição é de R$ 70; nível médio ou técnico completo, R$ 80; e para os de nível superior, a taxa é de R$ 100.

As provas serão aplicadas nos dias 25 de agosto e 01 de setembro deste ano, conforme cronograma estabelecido no edital.

De acordo com o edital, para a área da saúde são 234 vagas para as funções de: Agente de Fiscalização de Vigilância Animal, Técnico de Enfermagem, Técnico de Saúde Bucal, Assistente Social, Educador Físico, Enfermeiro, Fonoaudiólogo, Médico, Odontólogo, Terapeuta Ocupacional e Veterinário.

Com maior número de vagas, 591 no total, a Secretaria Municipal de Educação busca por meio do concurso preencher vagas nos seguintes cargos:

Agente Operacional de Conservação – Servente

Agente Administrativo

Auxiliar Condutor de Embarcação de Pequeno Porte

Agente Operacional – Motorista de Ônibus Escolar

Técnico Especializado em Monitor – Transporte Escolar

Técnico Especializado em Informática – Instrutor

Técnico Especializado em Instrutoria de Arte

Técnico Especializado em Instrumento Musical

Assistente Social

Nutricionista

Pedagogo

Professor de Ciências Físicas e Biológicas

Professor de Educação Especial

Professor de Educação Física

Professor de Educação Infantil – Bercário ao pré I e II

Professor de Ensino da Arte

Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano

Professor de Geografia

Professor de História

Professor de Inglês

Professor de Língua Portuguesa

Professor de Matemática

Para Trabalho e Assistência Social, as oportunidades são para assistente social e psicólogo. Para os dois cargos, é necessário ter nível superior.

Há 6 vagas destinadas para o cargo de procurador (advogado) e 10 vagas para agente de fiscalização portuária.

Fases do concurso

O concurso será realizado em três etapas. A primeira é constituída de prova escrita objetiva de múltipla escolha para todos os cargos. A prova será de caráter eliminatório e classificatório.

Na segunda etapa, haverá prova discursiva – prático-profissional para o cargo de procurador municipal e prova discursiva, com redação para todos os cargos de docência e pedagogo. A prova discursiva também será de caráter eliminatório e classificatório. Já a terceira etapa, haverá prova de títulos para todos os cargos de nível superior, de caráter apenas classificatório.

Fonte: g1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/07/2024/10:01:35

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...