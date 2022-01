Prazo para regularizar CNH vencida termina nesta quinta-feira, 30

Dirigir com CNH vencida é uma infração gravíssima, de acordo com o código de trânsito brasileiro. (Foto:Reprodução)

Quem está com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde março de 2020 e ainda não fez a renovação, precisa regularizar a situação até quinta-feira (30).

Dirigir com CNH vencida é uma infração gravíssima, de acordo com o código de trânsito brasileiro. Caso o motorista não renove o documento nesse prazo, estará sujeito ainda a uma multa de R$ 293, 47, além de sete pontos na carteira.(A informação é do G1 PA )

Para regularizar a situação, o motorista deve ir à sede do Detran ou a alguma regional no interior do estado.

