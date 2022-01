Jovem é morto em tiroteio na feira municipal de Abaetetuba

(foto: Reprdução) – Igor Gevean Rodrigues da Silva, de 22 anos, foi morto em um caso ainda com detalhes a serem elucidados, no final da noite da última quarta-feira, 29, em Abaetetuba, nordeste do Pará. O jovem foi baleado em um tiroteio na região central do município, em que, segundo testemunhas, homens armados tentaram contra a vida de um homem na feira que fica na orla de Abaetetuba, mas acabaram fugindo após a reação desta pessoa, que teria disparado em resposta.(A informação é do O Liberal)

As informações sobre o crime foram repassadas por policiais do 31º Batalhão (BPM). Por volta das 23h, os agentes ficaram sabendo que na feira que fica na avenida 15 de Agosto, no centro da cidade, havia ocorrido um baleamento. As informações iniciais diziam que pessoas teriam tentado matar um suposto segurança que trabalha no local, e ele teria revidado a agressão atingindo um dos homens perto do peito. Socorrido, esse homem tinha morrido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

Os policiais já saíram da base com esses detalhes, e chegando à feira, foram informados por populares que dois homens em uma moto escura efetuaram disparos contra o suposto segurança na feira. Ainda segundo essas testemunhas, Igor, que foi baleado, foi levado para a UPA por duas pessoas não identificadas, que apenas o deixaram no hospital e foram embora.

A guarnição da PM então foi à UPA, onde constatou o nome e idade de Igor, além de ter confirmado a sua morte. Diante desta situação, foi solicitado apoio e outras viaturas de serviço fizeram várias buscas para localizar os suspeitos do homicídio, mas ninguém foi encontrado perto do local do crime, e o caso segue em investigação.

Jornal Folha do Progresso em 30/12/2021/13:02:08

