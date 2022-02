Precisando de crédito? O BASA tem!

Em 2022, o Banco da Amazônia atuará priorizando ainda mais os microempreendedores, micro e pequena empresa e pequeno agricultor familiar, com linha de crédito de custeio e capital de giro com liberação rápida, possibilidade de dispensa de avalista ou outras garantias, e disponibilização de agentes de negócios para atendimento especializado, é o que garante o gerente geral da unidade daqui de Novo Progresso, Sr. Jeffter Coelho Parente.

R$200.000.000,00 (duzentos milhões)! Este, é o volume minimo de recursos disponível para liberação em financiamentos pela agência do Banco Amazônia em Novo Progresso em 2022. Com taxas de juros posfixadas e prefixadas para empresas, e préfixadas produtores rurais (não PRONAF) a partir 5,44% ao ano e PRONAF a partir 0,50% ao ano.

Serão priorizadas atividades de pecuária de corte e leite, agricultura, empresas comerciais, industriais e prestadoras de serviços, além de outras atividades.

Serão financiados itens de investimento, matrizes e reprodutores, silos, construções, caminhões, caminhonetes, tratores, colheitadeiras, custeio agrícola e pecuário, além de capital de giro e outros itens. Os prazos de pagamentos, de acordo com a linha, podem chegar até 20 anos.

Em 2021, a Agência de Novo Progresso, liberou o volume de R$212.000.000,00 (duzentos e doze milhões) em recursos do FNO. O que representa mais de 80% de todo crédito fomento liberado em 2021 no município, incluindo todas instituições financeira públicas e privadas, o que evidencia a relevância da instituição para a região. 90% dos recursos foram liberados para micro e pequenos produtores rurais e empresários, o que demonstra a importância do setor na economia local e a prioridade dada pela instituição.

Produtores rurais que não se enquadram como PRONAF, podem ser financiados apenas com o CAR, LAR (ou protocolo da LAR), Requerimento de Regularização Fundiária ou Escritura Pública de Posse, bem como as áreas que possuem o título definitivo.

A Agricultura familiar (com recursos do PRONAF) pode ser financiada apenas com o CAR e a DAP.

Atualmente, a taxa de inadimplência geral da agência é inferior a 0,07% (base dez/2021) o que evidencia realizações de operações com qualidade, bem estruturadas, mantendo o ambiente de negócios propício para o maior avanço em novas concessões de financiamentos.

Visite a Agência do Banco da Amazônia em Novo Progresso! Ou entre em contato com o nosso time de negócios:

Thiago Silva – 93 98405.6646 | thiagodickson.silva@basa. com.br)

Wivis Branches – 93 98104.8440 | wivis.branches@basa.com.br)

Jamile Miranda – 93 | jamile.miranda@basa.com.br)

Gerente de Relacionamento: Adones Sousa Rosa – 93 98416-5315 | adones.rosa@basa.com.br

Gerente Geral: Jeffter Coelho Parente – 93 98416-6197 | jeffter.parente@basa.com.br

