Polícia Científica abre inscrições para vagas temporárias para perito médico legista

Inscrições podem ser feitas até sexta-feira (11). Vagas são para Abaetetuba, Parauapebas e Marabá.

A Polícia Científica do Pará (PCEPA) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) 01/2022 para contratação temporária de profissionais para o cargo de perito médico legista. Os interessados podem se inscrever até a próxima sexta-feira (11).

Cinco vagas estão sendo ofertadas e estão distribuídas em uma vaga para a cidade de Abaetetuba, uma para Parauapebas e três para Marabá. A remuneração para o cargo é de R$ 7.760,16, mais benefícios. (As informações são do g1 Pará — Belém)

Ao ser contratado, o profissional deverá exercer suas funções em jornadas de 40 horas semanais. A seleção será realizada mediante aplicação de análise curricular, de caráter classificatório e eliminatório e entrevista, de caráter classificatório.

O edital e a ficha de inscrição estão disponíveis no site da Polícia Científica, na aba “Processo Seletivo”. As inscrições são gratuitas e os interessados podem encaminhar os documentos de habilitação pelos Correios (via Ar ou Sedex). A ficha de inscrição deve ser preenchida e enviada juntamente com a documentação especificada no edital.

O processo será executado pela PCEPA, por meio de uma comissão especial de seleção, que fará o acompanhamento, execução e a supervisão do processo.

Requisitos

Dentre os requisitos para a inscrição, é necessário que o candidato seja brasileiro ou naturalizado, ter idade mínima de 18 anos completos, estar quite com suas obrigações eleitorais e militares, não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo público, estar inscrito no respectivo órgão regulamentador da profissão, possuir certificado de conclusão de curso e possuir capacidade física de aptidão trabalhista compatível com as atribuições da função de peritos médico legista.

É necessário apresentar declaração de não ter tido vínculo temporário com o Poder Público Estadual nos últimos seis meses, de acordo com a Lei Complementar 07/1991, alterada pela Lei Complementar nº 077/2011, contados até a data de inscrição. O candidato que possuir vínculo com as esferas do poder municipal, estadual ou federal deverá, no ato da inscrição, apresentar, juntamente com os documentos, uma declaração de vínculo com a carga horária de trabalho concluída em outro órgão. Em caso de omissão, o candidato pode ser desclassificado, assim que constatado o fato.

PSS terá três etapas

O PSS será dividido em etapas, sendo a primeira a inscrição e entrega de documentação necessária. A segunda será de análise documental e das informações curriculares, com caráter eliminatório e classificatório. Já a terceira e última etapa será a entrevista, de caráter classificatório, prevista para o dia 24 de fevereiro, nos municípios, locais e horários especificados pelo edital.

O resultado final será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) no dia 25 de fevereiro, e homologado no dia 3 de março, pelo mesmo veículo de imprensa oficial do Estado.

